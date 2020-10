Reprodução Instagram, DR

Desde que foi testado positivo para a Covid-19, Cristiano Ronaldo ainda não tinha feito qualquer declaração publica.

No entanto esta sexta-feira, 16 de outubro, o jogador de futebol fez um directo na sua conta de Instagram para abordar o assunto.

O craque começou por esclarecer todos os seguidores e deixar claro que, apesar de se encontrar infetado, sente-se bem.

"Está tudo bem. Vim para deixar-vos tranquilos. Estou bem, sinto-me forte, animicamente e fisicamente. Está tudo a correr bem, graças a Deus. Sinto-me bem, não tenho sintomas. Tenho dormido bem, alimentado bem, e apanhado um sol quando posso. Em Portugal estava top, 20 e tal graus, aqui está mais frio", começou por dizer.

De seguida esclareceu ainda que se encontra atualmente separado da família, por questões de precaução.

Cristiano Ronaldo manteve sempre uma atitude positiva e relaxada. Esclareceu ainda que cumpriu todos os protocolos que eram pedidos, ainda que haja quem não acredite: "Fiz as coisas todas bem. Na saída da Seleção, no avião-ambulância, na chegada a Turim. Não tive contacto com ninguém, e fiz tudo com autorizações. Ouvi um senhor dizer que não cumpri o protocolo, mas é mentira. Cumpri e sempre cumprirei. Estou de consciência tranquila".