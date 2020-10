Instagram

A Florida, Estados Unidos, terá sido o lugar escolhido por John Cena para oficializar o seu namoro com Shay Shariatzadeh. De acordo com o site de celebridades TMZ, os dois trocaram alianças numa cerimónia romântica na passada segunda-feira, 12 de outubro.

Este foi o segundo casamento do artista, de 43 anos, que já tinha sido casado com Elizabeth Huberdeau, entre 2009 e 2012. Depois do divórcio viveu uma longa relação com a antiga lutadora profissional Nikki Bella. Chegaram a estar noivos, mas o casamento foi cancelado em 2018, um mês antes da data escolhida por um motivo, no mínimo, surpreendente. Descubra tudo AQUI!

John Cena assumiu publicamente a sua relação com a canadiana Shay Shariatzadeh em março último.