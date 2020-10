NurPhoto

É rei da Tailândia, mas não mora no próprio país. O rei Vajiralongkorn vive na Alemanha, a rainha em Zurique, Suíça. Depois do monarca ter mandado prender uma das suas amantes (e perdoá-la, incluíndo-a no seu harém), o rei voltou a criar nova polémica agora que regressou à Tailândia por apenas algumas semanas.

Tal como pode ver abaixo, a rainha Suthida, surge a poucos metros da amante do marido, no mesmo evento, perante os meios de comunicação presentes que apelidaram a situação de 'humilhante'.

Numa cerimónia budista, realizada esta semana, a consorte Sineenat Wongvajirapakdi faz uma vénia perante a rainha.