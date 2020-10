1 / 6 Instagram 2 / 6 Instagram 3 / 6 Instagram 4 / 6 Instagram 5 / 6 Instagram 6 / 6 Instagram

Isaurinha Jardim revelou no Instagram que se encontra de quarentena com a sua família, depois de ter contactado com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. “No fim de semana passado estivemos em contacto com uma pessoa que deu positivo para o Covid19, desde quarta (quando soubemos) que estamos em isolamento profilático e desde sábado à espera do resultado do exame”, escreveu esta segunda-feira, 12 de outubro.

Ainda assim, a filha mais nova de Cinha Jardim quis surpreender o companheiro num dia muito especial: “Hoje o Leo faz anos e queria preparar-lhe alguma coisa diferente, visto estarmos fechados em casa, e lembrei-me de aproveitarmos um bocadinho o jardim. Encomendei [um] menu piquenique que tornou o dia dele ainda melhor. Uma coisa tao simples preencheu o nosso dia ❤️”.

Isaurinha Jardim e Leonardo Mota estão juntos há mais de dois anos e no final de novembro de 2019 deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Gracinha.