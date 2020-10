O cantor Tom Parker, da banda The Wanted, foi diagnosticado com um tumor inoperável e terminal no cérebro. A notícia foi avançada pelo próprio, através de uma publicação nas redes sociais. Sabe-se ainda que o artista, de 32 anos, está à espera da chegada do segundo filho, fruto da relação com a mulher, Kelsey.

"Não há uma maneira fácil de dizer isto mas infelizmente fui diagnosticado com um tumor no cérebro e já estou em tratamento", começa por dizer numa publicação onde surge ao lado da mulher e da filha. "Estamos devastados mas vamos lutar contra isto. Não queremos a vossa tristeza, só queremos amor e energia positiva e juntos vamos consciencializar as pessoas desta doença horrível e procurar tratamentos viáveis. Vai ser uma batalha difícil mas com o apoio e amor de todos vamos superar isto", remata.

Tom já se submeteu a vários tratamentos de radioterapia e quimioterapia. Sabe-se que, em média, os doentes diagnosticados com esta doença vivem entre 3 a 18 meses.