Cauã Reymond revelou que já esteve infetado com o novo coronavírus e que passou por momentos de alguma preocupação devido à doença. “A minha esposa teve sintomas superleves, um pouco de dor de cabeça e febre bem baixa. Em quatro dias, ela estava 100 por cento”, começou por explicar o galã das novelas brasileiras, antes de relatar a sua própria experiência: “Eu tive febre alta no início e, depois de um tempo, voltei a fazer exercícios e desenvolvi uma pequena pneumonia. Fiquei mais tempo com os sintomas”.

Em entrevista à Globo News, Cauã Reymond alertou ainda para o facto dos sintomas nem sempre refletirem a gravidade da doença: “Quando descobri que estava com pneumonia, não estava com febre, nem nada. O que mostra que eu tive o auge da doença sem saber que estava com uma possibilidade de ter pneumonia e piorar”.

Ainda assim, e apesar da preocupação normal, por ter apenas 40 anos e não pertencer ao grupo de risco, o ator garante que esteve sempre otimista. “Muitas pessoas estão com medo. Eu tive uma atitude bem positiva, não deixei o pessimismo tomar conta de mim”, explicou.