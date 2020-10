Instagram

“Que felicidade poder partilhar convosco que a Ana Mamore e eu vamos ser pais. Bolinho a chegar”. Foi com esta mensagem e uma imagem da ecografia que Antonio Adán, guarda-redes do Sporting Clube de Portugal, anunciou que aguarda a chegada do seu primeiro filho, fruto da relação com a nutricionista espanhola Ana Mamore.

Antonio Adán chegou ao clube de Alvalade no passado mês de agosto. Aos 33 anos, já passou por equipas como o Cagliari, em Itália, o Real Betis de Sevilha e o Atlético de Madrid.