1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Depois de vários rumores que avançavam que tinha um filho, Drake confirmou isso mesmo em várias canções do seu álbum Scorpion, em 2018. Esta domingo, dia 11, o rapper partilhou algumas imagens da festa de aniversário do menino de três anos.

Numa festa na sua mansão em Toronto, Canadá, o artista preparou uma festa para Adónis, o seu único filho. O rapper teve uma relação casual com Sophie Brussaux, ex-atriz pornográfica, e numa canção do seu disco de 2018, falou pela primeira vez da criança "Não estava a esconder o meu filho do mundo/ Estava a esconder o mundo do meu filho" na música March 14 [14 de março].

Reprodução Instagram, DR