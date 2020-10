Rich Fury

Cardi B está debaixo de fogo depois de ter organizado uma festa de arromba a propósito do seu 28º aniversário. A cantora celebrou mais um ano de vida com uma festa em Las Vegas este domingo, dia 11 de outubro, e, pelas imagens partilhadas nas redes sociais, raramente os convidados usaram máscara ou cumpriram as regras de segurança.

Uma vez que a Covid-19 continua a ser responsável por milhares de mortes em todo o mundo, os fãs da rapper ficaram desiludidos com a atitude desta e, na sua conta oficial do Instagram, muitos foram os que acusaram Cardi de irresponsabilidade.

"A pandemia acabou? Parece que sim!", "Pedias às pessoas para ficar em casa e agora isto...", "Isso é muito irresponsável, esqueceram-se da pandemia", "Então as celebridades não pensam no distanciamento social quando isso se aplica a eles?", "Nenhuma máscara à vista" e "Onde estão as máscaras? Tens um bebé também" foram só alguns dos comentários.