António Raminhos foi o convidado de Júlia Pinheiro esta segunda-feira, dia 12 de outubro. Numa conversa honesta com a apresentadora da SIC, o comediante abordou o tema da ansiedade e do Transtorno Obsessivo-Compulsivo e fez ainda uma série de confissões sobre a relação com a mulher Catarina Raminhos.

"A Catarina já passou um mau bocado comigo", começou por contar, revelando ainda o que os une há vinte anos e como se conheceram.

"A Catarina não me achou piada nenhuma e pior ficou quando percebeu que eu era da turma dela. Ela dizia e brincava 'se eu vejo este palhaço na escola prego-lhe uma rasteira' e depois quando me viu na sala eu é que lhe preguei uma rasteira", disse entre risos.

Espreite o vídeo em cima e saiba como António Raminhos pediu Catarina em namoro.

Instagram