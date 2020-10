Reprodução Instagram, DR

Afonso Lopes decidiu embarcar numas férias paradisíacas para a Madeira. No entanto, nem tudo correu como esperado. O ator viu-se obrigado a ficar preso no hotel, longe de todos, depois de ter testado positivo para a Covid-19.

Numa publicação que fez na sua conta de Instagram, em que partilhou a novidade com os seguidores, Afonso confessou estar a passar por uma fase difícil, devido ao isolamento.

"É assim que me tenho sentido nos últimos dias, como se estivesse numa prisão... (...) Não saio do quarto desde esse dia, pouco depois de cá chegar. Achei que ia conseguir encarar isto com muito mais facilidade, mas cada dia que passa é mais difícil. É difícil estar sozinho porque não tenho como me distrair, como lidar ou resolver os problemas, como estar com as pessoas de quem gosto. Como estar com qualquer pessoa, na verdade", escreveu.

Em conversa com João Baião e Diana Chaves, esta sexta-feira, 9 de outubro, o ator revelou ainda que no início desvalorizou os perigos deste virús.

"Às vezes precisamos de sentir na pele para levar a sério", frisou.

Assista à entrevista completa no vídeo abaixo.