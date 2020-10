Reprodução Instagram, DR

Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula têm uma relação amorosa bem animada. São várias as vezes que o casal partilha pequenas partidas que vai pregando um ao outro.

Desta vez foi a atriz que decidiu acordar o companheiro com o "agradável" cheiro de uma fralda suja da filha, Mel. A reação do ator, como seria de esperar, é hilariante. Ora veja no vídeo abaixo.

Na descrição do vídeo, Paula Lobo Antunes apenas escreveu: "Cá se fazem, cá se pagam..." dando a entender que se trata tudo de uma pequena vingança.

O ator rapidamente reagiu à partilha, ameaçando em tom de brincadeira: "...vais acordar numa casa de banho de plástico no Sudoeste, só para que saibas! 😷".

Nos restantes comentários os internautas não estão a resistir a este momento tão divertido, desfazendo-se em gargalhadas.

Quem também não resistiu a comentar o momento foi a colega e amiga Cláudia Vieira que chegou mesmo a revelar interesse em fazer o mesmo: "😂😂🤣🤣🤣🤣 vou fazer disso! Que maravilha 😈".