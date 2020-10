O dia 7 de outubro, é uma data marcante para João Baião. Foi neste dia, há um e nove anos que o apresentador perdeu o pai e mãe. Desta forma, esta quinta-feira, 8 de outubro, no dia em que celebrou 57 anos, João Baião fez questão de recordar os pais no programa Casa Feliz, sem conseguir conter as lágrimas.

“Os meus pais desapareceram no mesmo dia. É incrível a coincidência. O meu pai partiu no dia 7 de outubro, há dez anos”, começou por dizer em conversa com Diana Chaves.

“O ano passado estava de férias e tive que vir de urgência porque a minha mãe piorou em agosto e foi ficando frágil e mais frágil e eu sempre pensei: ‘Será?’ Será que vai escolher o mesmo dia que o meu pai para partir? ‘ e foi exatamente no dia 7 de outubro, nove anos depois. Alguém consegue explicar isto? Eu não”, desabafou, visivelmente emocionado.

“Sou muito feliz e apesar da realidade da vida, que é irmos perdendo as pessoas que são o nosso alicerce, que são a nossa vida, é uma realidade, não podemos fazer nada contra… Mas eu sou muito, muito, muito feliz porque consegui, ao longo deste caminho, ter estes amigos, conhecer estas pessoas”, frisou, aproveitando para se declarar a Diana Chaves, sua companheira no programa das manhãs da SIC, desde meados de julho.

“Estou a conhecer-te e és uma mulher tão doce, és uma mulher tão grande e eu venho sempre para aqui com uma alegria”, afirmou.

Veja o momento completo o vídeo acima!