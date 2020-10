Instagram

“Não dá para aguentar tanto amor ❤️ A maternidade pode ser muito cansativa mas vale a pena cada segundo ✨ A natureza é incrível! ☘️ Sou só eu que acho isto ou tenho muita sorte com este nenuco? 🥰”, escreveu Diana Baía Pinto no Instagram, na legenda de uma fotografia surge aninhado no seu peito a dormir.

A imagem ternurenta deixou os admiradores da filha do antigo futebolista João Vieira Pinto e da relações-públicas Carla Baía completamente rendidos. “Que tesouro ❤️”, “Que amor” ou “O teu menino é um docinho. Que querido”, lê-se ente outros comentários.

Vicente nasceu a 20 de agosto e é fruto da relação de três anos de Diana Baía Pinto com o jogador de futebol Ricardo Silva Menezes.