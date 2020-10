Getty Images

O juiz que está a acompanhar o caso de tutela legal de Britney Spears questionou esta quarta-feira, dia 7 de outubro, durante uma audiência, o desejo da cantora em ter uma segunda pessoa a administrar o seu património. Recorde-se que o pai da cantora, Jamie Spears, é o responsável desde 2008.

O advogado da cantora, Sam Ingham, explicou que a visão de Britney e do pai é bastante diferente e afirmou que a cliente não quer regressar aos palcos, algo impensável para o seu pai. A resposta de Sam levou a que o juiz pedisse uma declaração da própria cantora com a sua opinião. Foi então que, de acordo com o TMZ, o advogado da artista a comparou a um paciente em coma.

“Britney Spears possui a mesma capacidade mental de um paciente em coma”, afirmou. O objetivo de Ingham não foi desvalorizar a opinião da sua cliente, mas mostrar que pode ser o seu porta-voz.

