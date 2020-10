Getty Images

O incidente remonta ao ano de 2016. Quem o diz é o empresário de Ed Sheeran, que não teve problemas em chamar a princesa Beatrice de "idiota". De acordo com Stuart Camp, a neta da rainha Isabel II fez um corte na bochecha do cantor com uma espada durante uma festa no Royal Lodge, em Inglaterra.

Em entrevista ao The Daily Telegraph, o empresário que gere a carreira do artista há nove anos falou sobre a situação pela primeira vez e disse que a "brincadeira" poderia ter causado um ferimento grave em Ed, que teve que levar pontos. "Não vou mentir só porque alguém é uma idiota", afirmou. "Não ouvimos nada dela desde então", contou.

Segundo uma fonte, tudo começou quando James Blunt disse que queria ter um título de cavaleiro. Beatrice começou a brincar e acabou por agarrar numa espada e, sem querer, acertou no rosto de Ed.