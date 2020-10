Getty Images

Ao longo dos anos habituámo-nos a ver Victoria Federica, a filha mais nova da infanta Elena, de 20 anos, sempre muito serena e discreta ao lado da mãe. O irmão, Felipe Juan Froilán, de 22 anos, sempre foi mais extrovertido e bastante rebelde durante a adolescência. Tanto é que a determinada altura a mãe optou por colocá-lo num colégio interno em Inglaterra.

Mais recentemente, a jovem assumiu publicamente o seu romance com Jorge Bárcenas e o tio, o rei Felipe VI, não escondeu o desagrado pelas várias publicações românticas feitas nas redes sociais. E há dias Victoria Federica voltou a surpreender ao responder aos jornalistas – depois de muita insistência – a perguntas sobre o avô, que se refugiou nos Emirados Árabes Unidos quando estava a ser acusado de corrupção e evasão fiscal em Espanha e os seus alegados casos extraconjugais expostos na imprensa.

Tudo aconteceu durante um jantar da jovem com o namorado, no centro da capital espanhola. Quando lhe foi pedida uma declaração acerca de toda a situação em que o avô está envolvido, Victoria Federica optou pelo silêncio e apressou o passo, como relata a revista HOLA!. Contudo, na altura em que estava prestes a entrar no carro, a jovem terá atirado: “Vocês não se cansam?”.

De referir que, durante algum tempo, reinou a incerteza quanto ao paradeiro de Juan Carlos de Espanha, mas a Casa Real acabou por confirmar onde se encontrava. Agora especula-se que regresse ao seu país antes de 12 de outubro, data em que se comemora o Dia da Hispanidade, mas não há qualquer informação oficial.