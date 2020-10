Instagram

Meghan Trainor está grávida pela primeira vez. A artista, de 26 anos, não escondeu a sua felicidade ao partilhar este momento tão aguardado com o mundo. “Estamos tão entusiasmados que não conseguimos dormir (...) Esperámos tanto tempo”, disse durante uma participação em direto no programa de televisão Today.

Mais tarde, a cantora também publicou a boa-nova nas redes sociais, com uma fotografia de uma ecografia e uma árvore de Natal como pano de fundo. “Todos vocês sabem há quanto tempo eu quero isto!!!! O Daryl Sabara e eu estamos para lá de felizes e entusiasmados para conhecer esta coisinha boa no início do próximo ano! ESTAMOS GRÁVIDOS!!!”, escreveu na legenda.

Meghan Trainor e Daryl Sabara estão casados desde 2018.