Getty Images

Joss Stone está grávida. A artista, de 33 anos, revelou esta segunda-feira, dia 5, que aguarda o seu primeiro filho, fruto da relação com o músico norte-americano Cody DaLuz.

O anúncio da gravidez foi feito no podcast da cantora A Cuppa Happy, durante uma conversa com a influencer Ella Mills. "Adivinha? Eu também vou ter um bebé", contou, sem conseguir esconder a sua felicidade. “Estou muito entusiasmada para falar contigo porque eu não conheço muitas mulheres grávidas", confessou ainda Joss Stone, antes de revelar que se encontra na 17.ª semana de gestação e que o nascimento do bebé está previsto para o mês de março.