Reprodução Instagram, DR

Cristina Ferreira e Ruben Rua parecem cada vez mais unidos. Depois de umas férias juntos num iate, parece que passaram juntos este fim de semana prolongado. Pelo menos é aquilo em que os fãs acreditam.

Os rumores começaram a surgir depois dos dois colocarem fotografias nas redes sociais na praia, com um fundo bem idêntico.

Tudo se intensificou depois do modelo e apresentadora ter publicado um vídeo a fugir do mar, onde se ouve um riso do fundo que os fãs dizem ser "inconfundível" - ora veja no vídeo abaixo.

Apesar de se falar numa possível relação amorosa, os dois sempre se referiram aquilo que os une como um grande amor de amigos.

A verdade é que, depois de se ter separado da namorada (saiba mais aqui), Ruben Rua se refugiou junto da amiga de longa data.