Reprodução Instagram, DR

A separação de Carolina Deslandes e Diogo Clemente deixou os fãs completamente surpreendidos. O casal, que tem três filhos em comum, anunciou há cerca de um mês que a relação que os unia há cerca de cinco anos, tinha chegado ao fim (saiba mais aqui).

Desde então muito se tem especulado sobre a vida amorosa de um e outro, embora os dois se mantenham bastante reservados neste aspecto, como seria de esperar.

Esta segunda-feira, 5 de outubro, e depois de alguns rumores sobre Diogo Clemente estar novamente apaixonado, a artista optou por comentar a situação publicamente e deixou uma mensagem a todos os seguidores na sua conta de Instagram.

Reprodução Instagram, DR

"Ontem esta fotografia saiu em muitas notícias, a dizer que o Diogo “já tem uma nova amiga especial”. E eu queria aproveitar este espaço para dizer umas quantas coisas", começou por avançar, fazendo referência à foto que pode ver abaixo.

"1 - Esta amiga especial não é de agora, é da vida inteira. E é da nossa família. É das pessoas mais carinhosas e talentosas que tive o prazer de conhecer graças a ele.

2 - Acabou de lançar o seu segundo disco, produzido pelo Diogo, que é absolutamente arrebatador e gostava que a música dela fosse a razão pela qual é falada.

3 - Têm os dois das amizades mais bonitas que já vi. E é triste que tanta gente continue sem acreditar numa amizade com abraço, com afecto e com amor incondicional entre um homem e uma mulher.

4 - Se fosse verdade, que não é, ficaria feliz da vida por ele. Porque amar não é uma questão de posse, mas uma experiência de altruísmo puro em que desejamos ao outro o dobro do que desejamos para nós", prosseguiu.

De seguida, revelou ainda que este tipo de notícias a deixa profundamente triste e que não vai permitir que nenhuma destas pessoas seja "maltratados nem publicamente nem em lado nenhum".

Reprodução Instagram, DR