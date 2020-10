“O amor não se divide, multiplica-se 🤍

E que maravilhoso é poder saber que estou a criar uma vida dentro de mim! Em 2021 seremos pais e a nossa ligação será para sempre! O amor é mesmo a melhor coisa do mundo e a felicidade que temos sentindo é o reflexo disso! Digam olá aos novos PAIS mais cool do pedaço 👩🏼🙎🏽‍♂️👶🏼🐈🐈🐈 YEAHHHHH 🤩🎉”. Foi com esta mensagem e um vídeo que Helena Coelho anunciou que está grávida pela primeira vez.

O bebé é fruto da relação da influencer digital com o personal trainer Paulo Teixeira. Recentemente, Helena Coelho passou por uma grande transformação física e o companheiro deixou-lhe uma mensagem emocionante durante uma entrevista para o programa das manhãs da SIC. Ora espreite: