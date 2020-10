Reprodução Instagram, DR

Joana Barrios é uma mãe babada. E, apesar de manter a identidade dos filhos bem reservada, não consegue esconder o orgulho que sente.

Esta quinta-feira, 6 de outubro, marcou um dia especial para o seu filho Álvaro, de 2 anos, que sofre de uma doença congénita relacionada com a catarata com que nasceu e que depois evoluiu para um glaucoma.

Nas redes sociais a blogger relatou a todos os seguidores o dia tão especial que viveu ao lado do filho: "Ontem foi um dia extraordinário. Absolutamente extraordinário. Visitámos o hospital pela primeira vez em quase um ano (...) para examinar O Olho do Álvaro. Este é um Olho que nunca cessará de nos surpreender, tal como o seu proprietário. É um Olho que segue o seu caminho de recuperação contra todas as previsões e probabilidades como aquele meme da Nazaré Amarga", começou por avançar.

Reprodução Instagram, DR

"Este post serve para todxs xs que têm Filhxs que estão a passar por situações de saúde delicadas: nunca percam a esperança, não desistam, mesmo quando xs miúdxs resistem mais aos tratamentos e à fisioterapia e às terapêuticas", prosseguiu.

Por fim, Joana sublinhou ainda como o filho é um exemplo constante de superação: "Aqui na minha perna-balancé, diverte-se o maior exemplo de superação e prova viva de que tudo aquilo que não está para ser, afinal é".

"Na minha perna-balancé, o maior exemplo que tenho na vida", rematou.

Recorde que o pequeno Álvaro é fruto da relação amorosa que Joana Barrios mantém com Carlos Pinto. Mercedes, de cinco anos, é a filha mais velha do casal.

Reprodução Instagram, DR