Reprodução Instagram, DR

Usher acaba de dar as boas-vindas à terceira filha, a pequena Sovereign Bo Raymond. A novidade foi anunciada pelo cantor nas redes sociais, esta quarta-feira, 30 de setembro, através de uma fotografia captada durante as primeiras horas de vida da menina.

"Sentimo-nos abençoados e cheios de amor com a chegada da nossa bebé", pode ler-se na legenda da publicação.

Recorde-se que a bebé fruto do relacionamento de Usher com Jenn Goicoechea. O artista é ainda pai de Naviyd Ely, de 11 anos e Usher V, de 12, frutos do anterior relacionamento com Tamika Foster.

Reprodução Instagram, DR