Reprodução Instagram, DR

A família de Kevin Hart e Eniko Parrish acaba de aumentar. O casal deu as boas-vindas à segunda filha em comum, a pequena Kaori Mai Hart. Uma novidade que a mulher do ator fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais, esta quarta-feira, 30 de setembro.

"Nove meses de preparação para nos apaixonarmos para toda a vida", pode ler-se na mensagem publicada por Parrish na sua página de Instagram. “Um pedaço do paraíso chegou à terra... bem-vinda ao mundo, bebé... não te poderíamos amar mais", completou, revelando ainda que a menina nasceu na última terça-feira, dia 29.

Recorde-se que o ator e a companheira já são pais de Kenzo, de dois anos, sendo que Kevin Hart tem mais dois filhos: Heaven, de 15 anos e Hendrix, de 12, fruto da relação anterior com Torrei Hart.

Reprodução Instagram, DR