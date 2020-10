Instagram

Casada desde 2016 com o realizador Simão Cayatte, com quem tem dois filhos, Ari e Mia de três anos, e cinco meses, Joana Santos é sempre muito reservada no que toca à sua vida privada. Contudo, esta quinta-feira, 1 de outubro, a atriz esteve à conversa com Júlia Pinheiro e acabou por revelar um pouco mais, nomeadamente a forma como ela e o marido conseguem aliar vida profissional e pessoal.

“Nós trabalhamos muito bem em equipa e complementamo-nos. Eu sendo atriz, ele realizador e diretor de atores, eu preciso dele para ele me guiar. E aceito que ele me guie porque o Simão, se há coisa que ele sabe fazer bem, é dirigir um ator. E é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Ele ouve-me muito e aceita as minhas ideias e eu oiço-o muito a ele”, começou por dizer a atriz, antes de rematar: “Há diferença de opiniões, mas não há conflito”.

