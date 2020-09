Foi ao lado de Laura Figueiredo, durante uma reunião familiar, que Mickael Carreira brincou com a namorada do irmão. O artista decidiu fazer uma comparação entre o cabelo mais curto de Carolina Carvalho e o jogador do Benfica, Fernando Chalana.

“Malta, eu vim aqui almoçar às Amoreiras [centro comercial em Lisboa] e encontrei o Chalana. Como é que é, meu puto?”, brinca o músico num vídeo partilhado nas redes sociais que pode ver acima.

“Tu és mau”, diz de imediato Laura Figueiredo. Já Carolina Carvalho deixou o aviso: “Vou-te matar, Mickael”, diz, sem conter o riso.

Fernando Chalana era também comparado com a personagem de banda desenhada Asterix.

Fernando Albino Sousa Chalana (Barreiro, Barreiro, 10 de fevereiro de 1959) é um ex-futebolista português. Actuou no Sport Lisboa e Benfica entre 1975 e 1984, e depois novamente entre 1988 e 1990. Ficou sempre conhecido pelas suas parecenças físicas com a personagem de banda desenhada Asterix, sendo algumas vezes chamado de "Chalanix".

