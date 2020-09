ROBYN BECK

Charlize Theron é uma atriz incontestável e uma mãe super babada. No Dia Internacional das Filhas, a atriz não resistiu e publicou um conjunto de fotografias onde surge ao lado do seu maior tesouro, as suas filhas.

"O meu coração pertence a estas miúdas lindas e poderosas. Nunca mais serei a mesma. Feliz Dia Internacional das Filhas", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.

Este foi um momento raro já que são poucas as vezes que Charlize partilha este lado mais pessoal e privado.

Ainda assim, os fãs encheram os comentários de mensagens transfóbicas, dirigidas à filha mais velha da atriz, que é transgénero.

"Calma, ela adotou rapazes, certo? Por favor digam-me que esta mulher não está a criar rapazes negros que acreditam que são raparigas. Ajudem-me", "Pensava que ela tinha adotado um rapaz?!", "Porquê adotar um rapaz e depois mudar-lhe o género? Não é justo" - são algumas das mensagens que se podem ler nos comentários.

Este assunto é um assunto sensível para a atriz, que já abordou o tema mais que uma vez, afirmando que a filha mais velha passou por uma fase de transformação e que atualmente se identifica como mulher.

