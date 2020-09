Ilya S. Savenok

Cardi B já tinha falado sobre a sua vida amorosa revelando que "não derramou uma lágrima" quando pediu o divórcio a Offset, mas voltou a tocar novamente no assunto na sua página do site para adultos, 'OnlyFans', de acordo com o Daily Mail.

"Eu poderia namorar com qualquer homem que quisesse", afirmou, referindo que tem recebido muitas mensagens nas redes sociais por parte do sexo masculino.

No entanto, a rapper de 27 anos confessou que neste momento não conseguia dedicar-se a outro relacionamento. "Na verdade, não quero namorar com ninguém. Estou muito focada nos meus negócios, é uma loucura", explicou.

Afinal quem pediu o divórcio? Cardi B reforçou o facto da ideia partir de si: "Eu não esperei até que ele me traísse novamente. Eu não esperei [por] outra polémica com ele a estar envolvido. Eu decidi ir embora". Recorde-se que o casamento dos rappers foi muito conturbado com inúmeros rumores de traições por parte de Offset e até um filho de outra mulher.

Cardi B e Offset casaram-se em setembro de 2017 e têm uma filha em comum, Kulture, de dois anos.

