Mark Cuthbert

Existem muitas regras que a rainha Isabel II tem que cumprir, mas a sua posição também tem certas vantagens. Por exemplo, assim que a monarca acaba de comer, o jantar termina, e portanto não precisa de esperar pelos restantes.

Outro facto é que assim que a rainha termina uma refeição, os empregados tiram os pratos, quer os convimos tenham acabado ou não, assim que a avó do príncipe William e do príncipe Harry esteja pronta para o próximo prato.

No livro 'Long Live the Queen! 23 Rules for Living from Britain’s Longest-Reigning Monarch', de Bryan Kozlowski, esta "dança" da equipa real é possível através de um pouco de tecnologia. Assim que a rainha pousa os talheres, um empregado está atento e pressiona um botão que "envia um sinal de luz verde para a cozinha, dando início ao próximo prato". O autor cita o ex-chef real, Darren McGrady, como sendo a fonte destas informações.

Se algum dia se sentar ao lado da rainha tem duas opções: ou acompanha o ritmo ou fica com fome.