Rune Hellestad - Corbis

Depois de em janeiro ter sido hospitalizado, o Rei da Noruega Harald V foi internado esta sexta-feira, dia 25 de setembro, num hospital de Oslo.

O palácio real norueguês não revelou mais detalhes sobre a situação do monarca, de 83 anos, declarando apenas que o príncipe herdeiro Haakon assumiu interinamente as funções oficiais do seu pai.

O monarca subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei Olav, em 1991. Apesar de demonstrar um estado de saúde frágil, o rei sempre se recusou a abdicar.