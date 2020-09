Instagram

A princesa Eugenie de Inglaterra e o marido, Jack Brooksbank, aguardam a chegada do primeiro filho. O casal, que trocou alianças a 12 de outubro de 2018, na capela St. George, em Windsor, tal como o príncipe Harry e Meghan Markle, anunciou a feliz notícia através das redes sociais.

“O Jack e eu estamos muito entusiasmados com a chegada de 2021… 👶🏻”, pode ler-se no Instagram, na legenda de uma fotografia de uns sapatinhos de bebé. Embora o casal não tenha revelado o sexo do primeiro filho, o emoji escolhido leva os fãs a acreditar que será um rapaz.

A Casa Real britânica emitiu um comunicado em nome dos pais da princesa, André de Inglaterra e Sarah Ferguson, dos pais de Jack Brooksbank e da rainha Isabel II e do seu marido, garantindo que todos estão “encantados com a notícia”.