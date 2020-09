1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, dia 25, Mandy Moore surpreendeu os seus seguidores ao anunciar a sua gravidez. A atriz espera o seu primeiro bebé e fez questão de comunicar a novidade ao lado do marido e mostrar a barriga.

Com o músico Taylor Goldsmith, a atriz de This is Us revelou ainda que está à espera de um menino que deverá nascer nos primeiros meses de 2021.

Há três anos, numa entrevista à People, a atriz assegurou que a maternidade estava nos seus próximos planos.