Foi na manhã de quinta-feira, dia 24, que Carolina Patrocínio esteve à conversa com José Figueiras e Ana Marques no Alô Portugal e falou do novo programa na SIC Mulher, mas também sobre a dinâmica familiar com quatro filhos.

"Eu estou louca com o bebé rapaz. Elas dizem, 'é o bebé que a mãe gosta mais não é?'", contou animada no vídeo acima sobre Eduardo. A apresentadora, que é ainda mãe de três meninas - Frederica, Diana e Carolina - assume-se como mulher de família e explica que quando entra em casa não entram os temas 'televisão', 'redes sociais' ou coisas polémicas.

Com quatro crianças há espaço para muita energia, mas também muita barulheira em casa. E apesar da sua serenidade, é o marido e ex-atleta que se chega à frente nesses momentos. "Quem faz esse papel da calmaria e da autoridade, é sem dúvida o Gonçalo [Uva]. Chateia-se poucas vezes, mas quando fez, fica tudo em sentido, e é tudo super rápido", descreve.

"Não precisa de dizer duas vezes", diz Carolina Patrocínio, adiantando quando é o seu caso, acaba por repetir o que que quer várias vezes.

