Instagram

Gonçalo Diniz viveu um momento especial quando, esta quinta-feira, dia 24 de setembro, Fafá de Belém lembrou o tio do ator com uma publicação carinhosa nas redes sociais.

Gonçalo não ficou indiferente à partilha da cantora e, na sua conta oficial do Instagram, escreveu: "Minha querida (nossa) Fafá de Belém postou esta foto e deixem-me apresentar o meu tio Álvaro, irmão da minha mãe. Obrigado Fafá por ser quem é... Beijos da família Magalhães Ribeiro".

Na publicação de Fafá, a cantora brasileira presta homenagem a Álvaro Ribeiro com uma fotografia bem antiga. "Tinha eu 16 anos, no piano o grande Álvaro Ribeiro, nosso Alvarito, e no baixo o maravilhoso Kzan", pode ler-se.