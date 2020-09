Kevork Djansezian

Emma Stone e noivo, Dave McCary, podem estar prestes a dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum. A especulação em torno de uma possível gravidez ganhou força depois da atriz ter sido fotografada pelos paparazzi enquanto passeava, juntamente com o companheiro, pelas ruas de Los Angeles, usando roupas largas e fazendo-se notar uma 'barriguinha' saliente.

Apesar não ter havido ainda qualquer confirmação por parte do casal, a revista In Weekly Touch dá conta que a atriz e o realizador se preparam para ser pais pela primeira vez. "Ela e o noivo estavam muito felizes. Ela claramente está com uma pequena barriga de grávida”, afirmou uma fonte próxima do casal à publicação.

Entretanto, também nas redes sociais, sobretudo no Twitter, multiplicam-se os internautas que acreditam numa possível gravidez da atriz norte-americana.

Eis as imagens que estão a dar que falar: