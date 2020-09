Instagram

Este domingo, 20 de setembro, Luisão informou, através das redes sociais, que sofreu uma queda em casa há cerca de uma semana que obrigou a internamento hospitalar. Os seus fãs mostraram-se preocupados e a sua mulher fez questão de os tranquilizar.

Nas Stories do Instagram, Brenda Mattar garantiu que “está tudo bem” e que o diretor técnico do Sport Lisboa e Benfica poderá mesmo ter alta médica ainda esta terça-feira, dia 22. Veja o vídeo:

Recorde-se que Luisão bateu com a cabeça e sofreu “algumas lesões”, tendo sido hospitalizado logo depois, como o próprio explicou: “Tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Logo estarei de volta ao SL Benfica e o sofrimento por estar afastado (internado), devido a uma queda em casa e bater com a cabeça, causando algumas lesões, irá se transformar em mais motivação, ainda, naquilo que estou disposto a pagar para elevar o nome do SL Benfica. Isso foi há uma semana e, infelizmente, nem conseguia pegar no telefone... Agradeço pelas mensagens de todos, do fundo do meu coração".

Luisão, de 39 anos, arrumou as chuteiras em setembro de 2018, mas o futebol e o clube encarnado continuam muito presentes na sua vida e a sua mulher garante que tem sido difícil evitar que trabalhe mesmo estando afastado por estes dias.