Maria João Bastos está de regresso à SIC. Depois de Paulo Rocha e Sofia Alves, a atriz prepara-se para reforçar também a ficção do canal. A revelação foi feita esta segunda-feira, 21 de setembro, no programa Casa Feliz.

A atriz vai integrar o elenco da próxima novela da estação de Paço de Arcos onde irá dar vida a uma vilã e contracenar ao lado de nomes como Alexandra Lencastre, Ricardo Pereira e Paulo Rocha.

"É uma personagem muito desafiante para mim porque é, de facto, uma vilã diferente das outras que já fiz . É uma personagem cheia de nuances e vou poder criar ali algo diferente porque também é isso que nos alimenta e nos entusiasma enquanto atores. E depois, vou estar rodeada, além de amigos, de excelentes atores porque quem eu tenho uma enorme admiração", adiantou em conversa com João Baião e Diana Chaves.

Recorde-se que Maria João Bastos está de volta à SIC cinco anos depois de ter integrado o elenco de Coração d'Ouro, novela protagonizada por Rita Blanco e Mariana Pacheco. Com vários trabalhos em televisão, cinema e teatro, a atriz tem dado também cartas no Brasil, onde já participou em diversas produções da Globo como O Clone (2001) , Sabor da Paixão (2002), Sítio do Picapau Amarelo (2004), Boogie Oogie (2014) e mais recentemente Novo Mundo (2017). Estreou-se em televisão com 17 anos, em 1992, na novela Cinzas, da RTP.