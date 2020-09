Instagram

Ricardo Pereira foi o mais recente convidado do programa de Alexandra Lencastre, 'Irresistível'. Depois de uma conversa animada com a apresentadora, o ator falou com o site do Fama Show e contou como foram as férias em família por Portugal.

"Foi bom. Precisava, acima de tudo, de respirar muito e de andar muito na natureza. Aproveitei para revisitar lugares que tinham sido especiais ao longo da minha vida, ao longo da vida da minha mulher. Mostrar lugares novos aos meus filhos e queria muito estar com amigos que obviamente com o isolamento vi apenas por videochamadas", começou por dizer. "Soube bem descansar, embora com três filhos tenha sido intenso. Quisemos fazer umas férias totalmente dedicadas a eles [...] Foram umas férias plenas exactamente como nós lhes queríamos dar, de atividades boas para eles, queríamos que fossem umas férias que eles guardassem na memória para sempre. Foram fantásticas, cansativas mas boas", revelou.

Ao Fama Show, Ricardo falou ainda sobre a possibilidade de ser pai novamente. "Com calma, muita calma. Estamos numa fase boa, mas eles têm que crescer mais um bocadinho, para se tornarem um pouco mais independentes", começou por dizer, sem descartar a ideia. "Não planeámos nenhum deles portanto é quando tiver que acontecer", explicou.

Instagram