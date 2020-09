Reprodução Instagram, DR

A ausência de Luisão - ex-jogador e atual elemento da estrutura do Benfica - nos dois primeiros jogos oficiais da temporada contra o PAOK, na Liga dos Campeões, e com o Famalicão para a Primeira Liga, causou uma certa estranheza entre a comunidade benfiquista. Entretanto, este domingo, 20 de setembro o ex-futebolista usou as redes sociais para colocar termo a todas as dúvidas, revelando que se encontra internado após ter sofrido uma queda em casa há cerca de uma semana.

"Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Logo estarei de volta Benfica e o sofrimento por estar afastado (internado) devido a uma queda em casa, por ter batido com a cabeça causando algumas lesões. Irá transformar-se ainda em mais motivação no preço que estou disposto a pagar para elevar o nome do Benfica. Isso foi há uma semana e infelizmente eu nem conseguia pegar no telefone... Agradeço as mensagens de todos, do fundo do meu coração", explicou o ex-central do clube encarnado na sua página de Instagram.

Recorde-se que Luisão, de 39 anos, representou o clube da Luz durante 16 temporadas, tendo terminado a carreira em setembro de 2018. Atualmente, é um dos braços direitos de Jorge Jesus, treinador do Benfica.