Juliana Paes junta-se ao leque que famosos que já foi infetado com o novo coronoavírus. A notícia foi confirmada pela equipa de assessoria da atriz num comunicado divulgado este sábado, 19 de setembro, de acordo com a imprensa brasileira.

Segundo informações avançadas até ao momento, a estrela brasileira "está bem e assintomática" e encontra-se a cumprir isolamento em casa.

Recode-se que além de Juliana Paes, também o marido, Dudu Baptista, esteve infetado com a doença, bem como a mãe da atriz, Regina Couto. "Sim, ela foi diagnosticada com COVID-19, mas está bem, a tomar os medicamentos e cuidados em casa. Obrigada por todas as mensagens preocupadas e carinho", revelou a atriz na sua conta de Instagram em abril passado.