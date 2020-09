Getty Images

O príncipe Harry e Meghan Markle estão neste momento a viver numa zona exclusiva em Montecito, em Santa Barbara, Los Angeles, mas os vizinhos estão muito incomodados pela constante presença de turistas e paparazzi nas redondezas e até de drones e helicópteros.

De acordo com o The Sun, uma pesquisa feita com britânicos concluiu que os dois são o pior casal de celebridades para se ter como vizinhos. A dupla recebeu 25% dos votos. A pesquisa foi organizada pela Omaze, uma plataforma de arrecadação de fundos para ações de caridade.

Quem também não está a deixar os vizinhos contentes é Piers Morgan. Quando se trata do pior vizinho, individualmente, o jornalista foi o mais votado recebendo 36% dos votos. Também se destacou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson (28%).

E quem terá recebido o título de melhor casal para se ter como vizinho? Mark Wright e a atriz Michelle Keegan.