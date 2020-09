Paul Archuleta

Hoje com 39 anos, Alicia Keys está muito orgulhosa do seu percurso de sucesso, uma vez que teve uma infância difícil. Ao falar sobre o significado de 'Underdog', o nome de uma música do seu novo álbum, a cantora revela que é uma homenagem a todos aqueles que sonhavam com uma vida melhor, mas não escaparam à pobreza.

"Eu sou essa pessoa", disse ao The Guardian. "Aquela que não deveria ter saído do Hell's Kitchen, que deveria ter acabado por ser uma prostituta, uma jovem mãe aos 16 anos ou viciada em drogas. Era eu quem deveria estar no lugar errado na hora errada e que foi ferida ou morta", explicou.

A artista, que cresceu com a mãe solteira em Hell's Kitchen, um bairro em Nova Iorque, lembra-se que Nova Iorque era "muito escura" e que o seu bairro "tinha o que parecia ser cinemas, mas eram todos lugares pornográficos, com prostitutas em cada esquina".

Alicia Keys disse ainda que ver a prostituição na rua influenciou o seu estilo mais discreto, chegando mesmo a se vestir como um rapaz para evitar ser incomodada por homens. “Eu tinha que usar sempre algo muito largo, muito escuro, sempre com o cabelo para trás. Sentia que se as pessoas me vissem, poderiam tentar tocar-me”, contou.