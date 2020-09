Esta quarta-feira, dia 16 de setembro, a jornalista da SIC, Ana Filipa Antunes, emocionou os seus seguidores ao partilhar uma carta de uma mãe que abandonou o filho.

De acordo com a repórter, a mulher terá deixado o bebé de 20 dias numa alcofa no Centro Social Baptista do Cacém.

"Esta é a carta duma mãe que deixou o filho de 20 dias numa alcofa no Centro Social Baptista do Cacém. Junto ao recém-nascido estavam fraldas, leite e iogurtes. Bem tratado e cuidado. Sem opção ou por desconhecimento das ajudas existentes o bebé foi abandonado durante a noite. As autoridades tentam agora encontrar os pais. Apesar de triste e revoltante o bebé está bem de saúde e entregue a cuidadores competentes. Recordo que esta carta foi escrita ontem em Setembro de 2020", pode ler-se na legenda da publicação.

Leia ainda a carta na imagem em baixo.