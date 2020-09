Reprodução Instagram, DR

À semelhança de grandes nomes da representação brasileira como Miguel Falabella, Tarcísio Meira e Glória Menezes, António Fagundes vê terminar o seu contrato de exclusividade com a Globo, ao fim de 44 anos.

Entretanto, o veterano ator já reagiu à notícia e revelou, num comunicado à revista Veja, que a rescisão do contrato era algo que já estava a ser negociado entre ambas as partes.

"Esse acordo de alteração contratual, que veio agora a público, tem vindo a ser tratado entre mim e a Globo já há algum tempo”, disse o ator. “Continuo a ser parceiro da TV Globo como nos últimos 44 anos, o que muda é somente a nossa relação operacional”, acrescentou.

Apesar do fim da ligação contratual, o artista, de 77 anos, poderá já em 2021 participar no remake da novela Pantanal, produzido pela estação brasileira. "As negociações para a minha participação em Pantanal estão encaminhadas. Adoro a novela e sinto-me muito honrado com o convite de Benedito Ruy Barbosa para viver o Velho do Rio. Vamos torcer”, explicou à publicação.

Recorde-se que António Fagundes estreou-se na Globo em Saramandaia, de 1976, e participou em outras 24 novelas. O ator estrelou ainda várias séries e minisséries do canal, com especial destaque para Carga Pesada.