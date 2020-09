Reprodução Instagram, DR

Rúben Amorim está infetado com o novo coronavírus. Segundo a SIC Notícias, o treinador do Sporting, um elemento do staff e um jogador testaram positivo à Covid-19 nesta nova onda de testes, juntando-se aos sete futebolistas do clube que já tinham sido diagnosticados com o novo coronavírus.

De acordo com a SIC Notícias, estão todos assintomáticos e já cumprem isolamento. O restante plantel e equipa técnica seguem viagem para o Algarve, onde vão estar em estágio até sábado, 19 de setembro.