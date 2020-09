Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 15 de setembro, Neil Patrick Harris falou sobre a luta da sua família contra a Covid-19 durante uma entrevista para o programa 'Today'. O ator de 'How I Met Your Mother' revelou que ele, o marido David Burtka, e os filhos gémeos de nove anos, Gideon e Harper, contraíram o coronavírus no início da pandemia.

O ator de 47 anos descreveu a experiência como "nada agradável", embora os quatro estejam recuperados. "Aconteceu muito cedo [na pandemia], como no final de março, início de abril", começou por explicar. "Estávamos a fazer o o nosso melhor antes e pensei que estava com gripe e não queria ficar paranóico com isso. Depois perdi o meu paladar e olfato, que era um grande indício, então isolamo-nos", contou.

"Não foi nada agradável, mas superámos", afirmou, referindo ainda que está grato por toda a sua família se encontrar bem neste momento. Recorde-se que Neil e David deram as boas-vindas aos gémeos em 2010 e casaram-se quatro anos depois.