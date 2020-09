Dominik Bindl

Jude Law não poderia estar mais feliz! O ator confirmou esta segunda-feira, dia 14 de setembro, que foi pai pela sexta vez. Em entrevista para o 'The Tonight Show', com Jimmy Fallon, o britânico de 47 anos fez a revelação. "Além de tudo o que estou a fazer na quarentena, temos um novo bebé também!", revelou.

Embora se tenha tornado pai mais uma vez durante a pandemia do novo coronavírus, Jude não esconde o entusiasmo. "É uma sensação realmente maravilhosa, estamos felizes por poder criar o nosso 'ninho', como família, neste momento", afirmou.

Este é o primeiro filho de Jude com Philipa Coan, com quem trocou alianças no ano passado. O ator ainda é pai de Rafferty, de 23 anos, Iris, de 19 anos, Rudy, de 18 anos, fruto da relação com a atriz Sadie Frost, de Sophia, de 10 anos, fruto do relacionamento com a ex-namorada Samantha Burke, e de Ada, de cinco anos, também filha de Catherine Harding.

