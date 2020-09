Matt Winkelmeyer

O nome Chris Evans tem sido bem comentado nos tablóides internacionais e nas redes sociais um pouco por todo o mundo. Isto depois do ator, que faz de Super Homem na saga Avengers, ter publicado uma fotografia do seu pénis, por lapso (saiba mais aqui).

A imagem sexualmente explícita explodiu no Twitter e existiram mais de 250 mil entradas sobre o tópico.

Houve, inclusive, alguns colegas e amigos que brincaram com a situação, como Mark Ruffalo, que contracena com o ator em Avengers. "Mano, enquanto o Trump estiver no cargo não há NADA que possas fazer que te vá envergonhar. Vê o lado positivio", tweetou.

Na madrugada desta terça-feira, 15 de setembro, Chris Evans escreveu pela primeira vez sobre a polémica. "Agora que tenho a vossa atenção... VÃO VOTAR", pode ler-se na sua conta oficial do Twitter.

Nos comentários foram vários os fãs que brincaram com a situação e elogiaram a atitude descontraída do ator.