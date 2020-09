Reprodução Instagram, DR

Depois de 44 anos de contrato com a Globo, António Fagundes está de saída do canal brasileiro. A informação foi confirmada. esta terça-feira, 15 de setembro, pela Globo, que adianta, que apesar do fim contrato, o ator, de 77 anos, pode vir a participar no remake da novela Pantanal, cuja estreia está prevista para 2021.

"A Globo está a adotar novas dinâmicas de relação com seus talentos. Assim, o contrato com o Fagundes foi encerrado e devemos negociar o retorno dele para 'Pantanal'", avançou o gabinete de comunicação da Globo , citado pelo site Extra.

António Fagundes estreou-se na Globo em Saramandaia, de 1976, e participou em outras 24 novelas. O ator estrelou ainda várias séries e minisséries do canal, com especial destaque para Carga Pesada.

Desta forma, o veterano ator junta-se a grandes nomes da representação brasileira que viram a sua ligação de vários anos terminar com o canal. É o caso de Tarcísio Meira, Glória Menezes, Vera Fischer e Miguel Falabella.